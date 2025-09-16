Хакеры украли данные 15 процентов населения Швеции и требовали выкуп

Шведская прокуратура во вторник, 16 сентября, сообщила, что в результате кибератаки на шведского поставщика IT-систем в сеть попали персональные данные около 1,5 миллиона человек.

Число пострадавших составляет почти 15% от населения Швеции, составляющего 10,6 миллиона человек. Особенно пострадали местные органы власти. Утечка данных включает имена, адреса и контактную информацию.

Атака на поставщика ИТ-систем Miljödata произошла еще 23 и 24 августа. «Данные, украденные в ходе атаки на поставщика ИТ-систем, теперь раскрыты», – заявила прокурор Сандра Хельгадоттир, добавив, что расследование утечки данных продолжается.

Группа, называющая себя Datacarry, взяла на себя ответственность за атаку, и расследование сосредоточено на установлении лица или лиц, ответственных за неё, добавила она. «В настоящее время нет никаких доказательств причастности иностранного государства», – сказала она. По данным шведских СМИ, хакеры потребовали 1,5 биткоина (около 150 000 евро), угрожая раскрыть данные. На выходных Miljödata сообщила, что данные были опубликованы в даркнете.

В конце августа Шведское управление по защите персональных данных объявило о получении 250 сообщений от пострадавших. По данным управления, от атаки пострадали как минимум 164 муниципалитета и четыре региональных органа власти. По данным общественной телерадиокомпании SVT, в частности, от взлома пострадал город Гётеборг. Также были скомпрометированы данные частных компаний, включая производителя грузовиков Volvo, авиакомпанию SAS и производителя авиационных двигателей GKN Aerospace.

Стокгольм, Елена Васильева

