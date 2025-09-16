ВСУ нанесли артудар по району топливных складов ЗАЭС – возник пожар

Украинские войска ударили из артиллерии по району топливных складов Запорожской АЭС. Об этом сообщается в тг-канале станции.

В результате обстрела загорелась сухая трава примерно в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. Угрозы основным объектам инфраструктуры ЗАЭС в настоящее время нет, радиационный фон остается в пределах нормы, среди персонала никто не пострадал, отмечается в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации возгорания. На месте работают соответствующие службы.

На ЗАЭС обратили внимание на то, что топливные склады и другие вспомогательные объекты станции конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов. «Подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности», заявили на станции.

«Пожар на топливных складах, где хранится горючее, необходимое для работы станции, потенциально может привести к катастрофическим последствиям», – предупредили на ЗАЭС. К настоящему времени пожар локализован, и ситуация полностью контролируется сотрудниками станции и аварийными службами, добавили на станции.

Энергодар, Наталья Петрова

