Мигранты избили троих подростков во Владивостоке, заподозрив их в краже

Полицейские во Владивостоке задержали двоих мигрантов по подозрению в избиении подростков, которых они заподозрили в краже. По факту инцидента проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по городу.

По данным полиции, трое 14-летних подростков находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте. К школьникам подошел охранник соседнего магазина и заявил, что их подозревают в краже. Несовершеннолетних попросили пройти в подсобку, чтобы изучить записи с камер видеонаблюдения.

«Когда несовершеннолетние зашли в помещение, двое иностранных граждан там нанесли им телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Злоумышленников быстро вычислили. По подозрению в совершении противоправных действий задержаны уроженцы одной из бывших союзных республик – мужчины 20 и 25 лет.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», – заверили в полицейском главке.

Владивосток, Наталья Петрова

