ФСБ поймала африканца, который шпионил для разведки Украины

Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, задержанный – гражданин одной из стран северной Африки, был зарегистрирован и проживал в Астрахани. С помощью мессенджера Telegram задержанный связывался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его заданию африканец собирал данные о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации.

В результате проведенных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России и заключен под стражу.

Астрахань, Елена Васильева

