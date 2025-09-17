Россиянин снял самозапрет на кредиты с отдал мошенникам 6,5 млн рублей

Житель Нижегородской области, установивший самозапрет на выдачу займов, попался на уловки мошенников и перевел им 6,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

48-летнему жителю Починок позвонил неизвестный и представился сотрудником ЖКХ. Он заявил, что необходимо проверить счетчики и попросил назвать код из СМС. После этого мужчине начали поступать звонки от «сотрудников» Госуслуг, правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Собеседники угрожали уголовным преследованием за финансирование террористических организаций, заявляли, что от его имени переводились деньги за границу.

В результате мужчина снял самозапрет на кредиты, взял банковскую ссуду в размере 4 млн рублей, забрал с депозита еще 2,5 млн и перевел деньги на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивает полиция.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

