В Самарской области пилота Ан-2 оштрафовали за аварийную посадку в поле

В Самарской области самолет совершил аварийную посадку в поле. Оказалось, что у пилота не было прав на управление воздушным судном. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что в сентябре 2025 года житель Пензенской области на самолете Ан-2 осуществлял полет по маршруту Волгоградская область – Республика Татарстан. Из-за неисправности в работе навигационного оборудования он совершил вынужденную посадку в поле вблизи с. Георгиевка Самарской области», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

У пилота отсутствовали права на управление воздушным судном, самолет не имел государственной регистрации, а также судовой и полетной документации на борту, разрешение на полет в службе организации воздушного движения пилот не получил.

«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан», – добавили в прокуратуре.

В результате на пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов.

