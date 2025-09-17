российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 сентября 2025, 16:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Самарской области пилота Ан-2 оштрафовали за аварийную посадку в поле

Фото Приволжской транспортной прокуратуры

В Самарской области самолет совершил аварийную посадку в поле. Оказалось, что у пилота не было прав на управление воздушным судном. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что в сентябре 2025 года житель Пензенской области на самолете Ан-2 осуществлял полет по маршруту Волгоградская область – Республика Татарстан. Из-за неисправности в работе навигационного оборудования он совершил вынужденную посадку в поле вблизи с. Георгиевка Самарской области», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

У пилота отсутствовали права на управление воздушным судном, самолет не имел государственной регистрации, а также судовой и полетной документации на борту, разрешение на полет в службе организации воздушного движения пилот не получил.

«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан», – добавили в прокуратуре.

В результате на пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов.

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,