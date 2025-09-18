В Петербурге задержали переодетого в старушку агента Киева, готовившего убийство главы предприятия ОПК

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили убийство руководителя одного из оборонных предприятий. Силовики пресекли деятельность агентов украинских спецслужб, готовивших подрыв автомобиля главы предприятия ОПК. Об этом сообщает центр общественных связей ФМБ. Задержаны трое россиян 1993, 1994 и 2006 годов рождения – две женщины и юноша.

По данным спецслужбы, задержанные действовали по указанию куратора из украинской террористической организации, который был связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Двое из них осуществляли наблюдение за предполагаемой жертвой, провели разведку по месту его жительства и через тайник, оборудованный на одном из кладбищ Петербурга, передали исполнителю самодельное взрывное устройство. Исполнитель, забрав бомбу, переоделся в женскую одежду, чтобы пустить следствие по ложному пути, и под видом старушки направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сообщают информагентства со ссылкой на ФСБ, женщины следили за руководителем предприятия ОПК при помощи велосипеда, на который была установлена видеокамера. Они же передали исполнителю взрывное устройство.

В спецслужбе отметили, что в ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта и сотрудничестве с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram.

Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

«Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ, по совокупности которых им грозит наказание до пожизненного лишения свободы», – сообщили в ФСБ.

В ведомстве снова обратили внимание на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

Москва, Наталья Петрова

