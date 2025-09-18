На НПЗ в Башкирии вспыхнул пожар после атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие», – написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, погибших и пострадавших нет.

«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем», – добавил Хабиров.

В настоящее время оперативные службы ликвидируют пожар, отметил он, пообещав позднее сообщить подробности.

Уфа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

