Девятилетняя девочка перевела сотни тысяч рублей аферистам за валюту в игре

В Нижегородской области мошенники обманули девятилетнюю девочку, обещая ей игровые монеты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Аферист связался с девочкой в мессенджере и представился сотрудником популярной онлайн-игры. Он убедил ребенка, что продаст ей по выгодной цене игровую валюту.
Школьница поддалась на уговоры и выполнила указания злоумышленника. В результате со счета матери пропали 280 тысяч рублей.
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»