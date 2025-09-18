российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 сентября 2025, 14:36 мск

Девятилетняя девочка перевела сотни тысяч рублей аферистам за валюту в игре

В Нижегородской области мошенники обманули девятилетнюю девочку, обещая ей игровые монеты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Аферист связался с девочкой в мессенджере и представился сотрудником популярной онлайн-игры. Он убедил ребенка, что продаст ей по выгодной цене игровую валюту.

Школьница поддалась на уговоры и выполнила указания злоумышленника. В результате со счета матери пропали 280 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Москва, Зоя Осколкова

