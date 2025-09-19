Сотрудники морга спрятали куклу вуду в тело покойника

Сотрудники ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» во Владивостоке зашили в грудь покойнику пакет с восковыми фигурками, иглами и фото. По факту надругательства над телом умершего фигурантам предъявлено обвинение, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

По версии следствия, женщина попросила своего коллегу судмедэксперта поместить в покойника пакет с тремя восковыми фигурками с прикрепленными фото лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов.

До этого женщина договорилась об этом с неустановленным в ходе дознания лицом. В результате сотрудник морга выполнил обещание и положил пакет с содержимым в тело трупа, после зашив разрез.

Факт преступления помогла обнаружить процедура бальзамирования. Специалист нашел пакет с фигурками.

Дело направлено в суд,

Фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Владивосток, Елена Васильева

