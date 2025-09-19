У берегов Мавритании рыболовное судно протаранил рефрижератор, есть погибшие

У побережья Мавритании судно-рефрижератор врезалось в рыболовный траулер. В результате пять человек погибли.

Судя по записи с камер наблюдения на рефрижераторе «Right Whale», он на полном ходу протаранил правый борт траулера «Tafra 3». Из-за огромной пробоины рыболовное судно быстро наполнилось водой.

Не все члены экипажа смогли эвакуироваться, из 26 моряков спастись удалось 21. Среди них был гражданин России, передает телеграм-канал «Baza».

Местные спасатели проводят поисковую операцию.

Нуакшот, Зоя Осколкова

