В Амурской области в результате ЧП на железной дороге погибло два человека

В Амурской области в результате схода вагонов два человека погибли, еще 12 пострадали. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, ЧП произошло 19 сентября в 20:40 по местному времени на перегоне Беленькая – Федосеев Тындинского региона ДВЖД.

Во время выполнения работ по замене рельсошпальной решетки сошли с рельсов два вагона-платформы и укладочный кран.

В результате пострадали 14 человек, в том числе двое погибли.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ между тем уточнили, что сошедший с рельсов состав укладочного поезда выехал на участок, где была демонтирована рельсошпальная решетка, и столкнулся с бульдозером. В момент аварии на одной из платформ находились 10 человек, еще двое работали на укладочном кране.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

