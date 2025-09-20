В Амурской области в результате ЧП на железной дороге погибло два человека

В Амурской области в результате схода вагонов два человека погибли, еще 12 пострадали. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, ЧП произошло 19 сентября в 20:40 по местному времени на перегоне Беленькая – Федосеев Тындинского региона ДВЖД.
Во время выполнения работ по замене рельсошпальной решетки сошли с рельсов два вагона-платформы и укладочный кран.
В результате пострадали 14 человек, в том числе двое погибли.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ между тем уточнили, что сошедший с рельсов состав укладочного поезда выехал на участок, где была демонтирована рельсошпальная решетка, и столкнулся с бульдозером. В момент аварии на одной из платформ находились 10 человек, еще двое работали на укладочном кране.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Москва, Елена Васильева
