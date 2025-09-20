При атаке беспилотников в Самарской области погибли 4 человека

В Самарской области результате ночной атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов погибли четыре человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.
«Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная», – заверил Федорищев.
«Один человек в результате атаки пострадал. Наши лучшие медики делают все для восстановления его здоровья», – добавил глава Самарской области.
Самара, Анастасия Смирнова
