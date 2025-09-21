Полицейские вскрыли квартиру и нашли мужчину, которого ели пауки и ящерицы

Жуткое происшествие в Германии – мужчина, державший в квартире почти 200 насекомых и ящериц, скончался от укуса паука. Вскрывшие дверь жилища полицейские были шокированы увиденным, сообщает Mirror.

Как пишет издание, трагический инцидент произошел в городе Дортмунд. Соседи Марка Фегеля какое-то время не видели его и обратились в полицию.

Когда стражи порядка попали в квартиру, они увидели тело, изъеденное насекомыми, ящерицами и крупными пауками арахнидами.

Один из полицейских признался, что картина была похожа на сцену из фильма ужасов.

«Гигантская паутина окутала его, пауки были повсюду. Они выбирались из его носа и рта», – рассказал мужчина.

По его словам, все жилое пространство было в паутине.

Соседи Фегеля отметили, что его квартира была похожа на что-то среднее между ботаническим садом и местом размножения бабочек из фильма «Молчание ягнят».

