Врачи рассказали о состоянии раненых после налета БПЛА на Форос

Врачи рассказали о состоянии людей, раненых при налете ВСУшных БПЛА на пгт Форос.

Напомним, что в результате детонации беспилотников с фугасными боезарядами накануне в 19:30 по местному времени были повреждены местная школа и санаторий. Погибли 3 человека, 16 были ранены. 4 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в реанимации, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России.

«На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек, 2 в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет. Было прооперировано 4 человека», – рассказала директор медицинского центра Ольга Еремина.

По данным руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, на текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика. В рамках оперативного реагирования были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер. «Менее чем за 20 минут к работе подключились дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована», – рассказала Вероника Скворцова.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. Три человека погибли, 16 пострадали. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека. Учащиеся переведены на дистант.

Симферополь, Елена Васильева

