Одна пермячка побила другую в детской поликлинике – поводом стало место в очереди

скандал, драку и порчу личных вещей устроили две пермячки в поликлинике. Поводом для потасовки стало место в очереди.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, одна их посетительниц вместе сыном проигнорировала ожидающих приема граждан и прошла в процедурный кабинет согласно времени, указанному в ее талоне. Это возмутило женщину с двумя дочерьми, которая была записана на более раннее время, но дожидалась вызова от медицинского персонала в коридоре. Словесная перепалка закончилась рукоприкладством – мать двоих детей схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове. В ходе потасовки у пострадавшей исчез телефон, который она потом обнаружила на территории учреждения в неисправном состоянии. По словам очевидцев, они видели как инициатор конфликта разбивала гаджет о дерево.

После скандала в поликлинике пермячка потратила 25 тысяч рублей на ремонт телефона, а также прошла курс лечения кожи головы и волос после полученных повреждений. Свой урон женщина описала в иске, добавила туда моральный ущерб, полученный ее сыном, наблюдавшем драку, и пошла в суд.

В ходе рассмотрения искового заявления было установлено, что ранее сама заявительница была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Заявление в полицию подала вторая сторона конфликта, по словам которой, истица первая применила физическую силу, ударив ее по лицу и поцарапав скулу ногтями. Это подтверждалось результатами медицинского исследования, а также решением мирового суда. В суде пришли к выводу, что, несмотря на то, что обе стороны совершали в отношении друг друга насильственные действия, требования заявительницы должны быть удовлетворены, так как она испытала физическую боль и нравственные страдания, а ее имущество было повреждено.

Исполнительный лист о взыскании порядка 45 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В срок, отведенный для добровольного погашения задолженности, должница решение суда не исполнила. После этого пристав наложил арест на банковские счета гражданки и вынес запрет на регистрационные действия с ее недвижимостью: квартирой, земельным участком и овощной ямой. Кроме этого, с пермячки был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Меры принудительного исполнения положительно повлияли на скорость возмещения компенсации и вскоре положенные денежные средства были переведены взыскательнице.

