В Краснодарском крае загорелась электричка: эвакуированы 56 человек

Южная транспортная прокуратура организовала проверка по факту возгорания в электропоезде в Краснодарском крае. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, ЧП произошло в Каневском районе в составе, который следовал по маршруту «Краснодар – Староминская».

«В результате происшествия пострадавших не имеется. В настоящее время возгорание ликвидировано. Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности», – уточнили в ведомстве.

По данным транспортной полиции, которые приводит РИА «Новости», во время ЧП 56 человек были эвакуированы.

