В Россию из Казахстана пытались провезти FPV-дроны

Самарские таможенники задержали партию беспилотных летательных аппаратов из Казахстана. В грузе, который перевозился в «ГАЗели», были разведывательные дроны и БПЛА, которые способны сбрасывать предметы.

Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), всего было обнаружено в разобранном виде 34 аппарата.

«По итогам предварительной консультации с экспертом установлено, что 2 аппарата являются БПЛА самолетного типа, приспособленными для перемещения груза весом до 5 кг, один БПЛА – разведывательного типа, а комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза», – уточнили таможенники.

Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны принадлежат ему, и он использует их для личной видеосъемки. Однако таможенные органы отметили, что дроны в таком количестве не могут предназначаться для личных целей и несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы.

Самара, Анастасия Смирнова

