В Копенгагене около пятидесяти рейсов были отменены, такое же количество перенаправлено в другие аэропорты из-за неопознанных беспилотников. По данным полиции «три-четыре больших дрона» начали летать в аэропорту датской столицы и вокруг него. Аэропорт Каструп не работал с 20-30 до 1 часа ночи. Некоторые рейсы, которые должны были приземлиться в датской столице, были перенаправлены в другие аэропорты по всей стране, в то время как внутри образовались длинные очереди из застрявших пассажиров. Пятьдесят вылетов были отменены.

Аэропорт Осло также был закрыт примерно на три часа из-за присутствия беспилотников, сообщила Моника Фастинг, руководитель отдела коммуникаций аэропорта Осло, в электронном письме норвежскому информационному агентству NTB.

Полиция в ходе пресс-конференции в Копенгагене не смогла сообщить, что за беспилотники летали над аэропортом.

Как пишет местная пресса, БПЛА не были сбиты властями, а просто сами исчезли. «Они просто сами исчезли из этого района, и мы не знаем, куда они направились, – пояснил заместитель инспектора полиции Якоб Хансен. – Мы пытаемся выяснить, какой тип беспилотников находился вблизи аэропорта и откуда они прилетели». «Около 20:30, – рассказывает Хансен, – полиция Копенгагена получила уведомление от Naviair (органа, контролирующего и управляющего воздушным движением) о закрытии воздушного пространства в связи с обнаружением беспилотников. В связи с этим полиция, всё ещё находящаяся в аэропорту, начала тщательное расследование совместно с Управлением по безопасности на дорогах (PET) и Вооружёнными силами Дании».

Датская полиция сотрудничает с норвежскими властями, чтобы выяснить, существует ли связь между дронами, замеченными над аэропортом Копенгагена, из-за которых аэропорт был парализован на несколько часов, и дронами, замеченными над Осло, из-за которых воздушное пространство города также было закрыто.

Между тем, Владимир Зеленский вечером в понедельник в эфире телеканала X уже успел заявить, что точно знает, что это были российские БПЛА. Якобы, он обсудил с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой «нарушения Россией воздушного пространства государств-членов НАТО, в том числе 22 сентября в Копенгагене». По традиции, не представив никаких доказательств, Зеленский призвал западных партнеров дать России решительный ответ.

