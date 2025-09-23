В Ницце в густом тумане чуть не столкнулись самолеты: один садился, другой взлетал

Авиационные власти расследуют инцидент, который едва не привел к трагедии в аэропорту Ниццы. Там в воскресенье в густом тумане чуть не столкнулись два самолета.

Как сообщают СМИ, самолёт EasyJet, готовившийся к взлёту, и самолёт Nouvelair, готовившийся к посадке, опасно сблизились. Бюро расследований и анализа начало расследование для выяснения причин этого «серьёзного инцидента».

Хотя худшего удалось избежать, пассажиры были в шоке. Некоторые не смогли опавиться от него до сих пор.

Как рассказали СМИ пассажиры Бенуа и Анна, самолет EasyJet остановился на взлётно-посадочной полосе и готовился к вылету в Нант в густом тумане. «Мы почувствовали лёгкий ветерок над самолётом. Моя жена, стоявшая у окна, увидела, как над нашими головами пролетает самолёт. Через несколько минут по дрожащему голосу пилота мы узнали, что самолёт чуть не врезался в нас, сев не на ту полосу», – рассказал Бенуа RMC.

При посадке мимо них пролетел самолёт тунисской авиакомпании Nouvelair. Супруги поняли, что им чудом удалось избежать худшего, только когда бортпроводники объявили, что только что едва не случилось непоправимое. «Они были очень взволнованы и шокированы произошедшим. Второй пилот плакал от волнения. Поэтому они были не в состоянии лететь», – рассказали СМИ пассажиры.

Изиджет после инцидента взлетать не стал. Пассажиров эвакуировали.

Европейское агентство по безопасности полётов ежегодно фиксирует на континенте несколько десятков подобных инцидентов. Не все заканчиваются благополучно.

Ницца, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube