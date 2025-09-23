В Бурятии врачи удалили пациентке здоровую почку вместо опухоли

В Бурятии врачи по ошибке удалили здоровую почку. Медики перепутали ее с опухолью. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в онкодиспансере Улан-Удэ. В ходе расследования выяснилось, что врачи перепутали результаты анализов двух пациентов и вместо пораженной опухолью почки удалили здоровый орган.

Заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Наталья Логина принесла извинения за сложившуюся ситуацию.

Тем временем, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Пострадавшая требует от медучреждения пересадку нового органа или денежную компенсацию.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

