В Бурятии врачи удалили пациентке здоровую почку вместо опухоли

В Бурятии врачи по ошибке удалили здоровую почку. Медики перепутали ее с опухолью. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в онкодиспансере Улан-Удэ. В ходе расследования выяснилось, что врачи перепутали результаты анализов двух пациентов и вместо пораженной опухолью почки удалили здоровый орган.
Заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Наталья Логина принесла извинения за сложившуюся ситуацию.
Тем временем, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
Пострадавшая требует от медучреждения пересадку нового органа или денежную компенсацию.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»