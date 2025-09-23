Взорвали два моста и газопровод: в Самарской области за диверсии задержали отца и сына

ФСБ сообщила о задержании в Самарской области двух местных жителей – отца и сына, готовивших подрыв железнодорожного моста через реку Самара. У них изъяли более 13 килограммов взрывчатки. Задержанные признались в совершении целого ряда диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры региона. Об этом информирует центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, в 2022 году мужчина 1992 года рождения выехал за границу, где через мессенджер Telegram установил контакт с украинской террористической организацией и «выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершении терактов и диверсий на территории РФ». Вернувшись в Россию, он привлек к своей преступной деятельности своего отца 1970 года рождения, «разделяющего его антироссийские взгляды».

Обоих задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире силовики изъяли 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.

В ходе допроса отец и сын признались в подготовке и совершении в 2023-2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области, в том числе подрывов в июле 2023 года магистрального газопровода в Сызранском районе и железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара в марте и сентябре 2024 года. Кроме того, задержанные признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, которым в июле 2023 года была подорвана трансформаторная подстанция АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о диверсии (ст. 281 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По совокупности совершенных преступлений фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube