Один человек погиб и пятеро ранены при атаках дронов ВСУ на Белгород

В Белгороде в результате целенаправленного удара беспилотника ВСУ по коммерческому объекту погиб мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи. <…> Еще одного мужчину с осколочными ранениями в тяжелом состоянии бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся помощь оказывается», – написал он в своем телеграм-канале. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Немногим ранее губернатор Белгородской области сообщил, что при атаке украинского БПЛА в областном центре пострадали четыре человека.

«В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго – непроникающие ранения грудной клетки. Бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Еще одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался», – уточнил Гладков в тг-канале.

Таким образом, за последние несколько часов при атаках вражеских дронов на Белгород один человек погиб и пятеро пострадали.

Глава региона добавил, что в селе Стрелецкое Белгородского района в результате взрыва беспилотника ВСУ около коммерческого объекта ранения получили трое мирных жителей, в том числе 13-летняя школьница. «У девочки слепое осколочное ранение головы, бригада скорой доставляет ее в детскую областную клиническую больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил он.

Утром 23 сентября Гладков призвал родителей при возможности оставить детей дома под присмотром взрослых из-за обстановки в регионе. Кроме того, по его словам, из-за атак БПЛА в Белгороде до конца дня временно приостановлена работа торговых центров «Мега Гринн» и «РИО».

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

