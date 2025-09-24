В аэропорту Сантьяго уже год лежат 30 человеческих ног

В аэропорту Сантьяго накапливаются не чемоданы, а человеческие ноги. Около тридцати нижних конечностей, импортированных из США для научных исследований, застряли там на год, сообщили во вторник представители службы здравоохранения страны.

Необычный импорт был осуществлён в сентябре 2024 года Медицинским и хирургическим учебным центром (CEMQ), специализирующимся на обучении и развитии медицинских работников. Однако, как сообщило агентству AFP Управление общественного здравоохранения, груз не был авторизован для вывоза из международного аэропорта чилийской столицы.

«Действующие правила не предусматривают» импорт образцов от трупов, поскольку «тела, предназначенные для обучения и исследований, должны быть получены в результате пожертвований, сделанных в Чили», – говорится в сообщении.

Столкнувшись с отказом органов здравоохранения, частный центр обратился в суд, и сейчас дело находится на рассмотрении Верховного суда, который, как ожидается, вынесет решение до конца года. В своей жалобе, которую удалось получить AFP, CEMQ не уточняет, были ли останки приобретены или пожертвованы.

Медицинские вузы в Чили используют невостребованные тела из моргов и больниц. Они также получают пожертвования на научные нужды, но они редки. Согласно исследованию, проведённому в 2019 году Университетом Австралии в Чили, большинство высших учебных заведений страны испытывают трудности с приобретением материалов для своих анатомических лабораторий. В исследовании поясняется, что это связано с «низким количеством пожертвований» и ростом числа медицинских вузов в последние десятилетия.

