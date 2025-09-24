российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 10:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Новороссийске объявлена угроза удара морских дронов ВСУ

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Он призвал горожан покинуть набережную и пляжи. Также градоначальник напомнил жителям первой береговой линии, что при включении сирен необходимо укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) и не подходить к окнам.

Кроме того, во время действия режима опасности следует избегать нахождения на открытом пространстве около моря, указал Кравченко.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,