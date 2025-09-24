В Тайване 14 человек погибли после прорыва плотины

Прорыв плотины произошел на востоке Тайваня, в результате чего погибли, по меньшей мере, 14 человек и десятки получили ранения. Сооружение не выдержало объема осадков, которые принес на остров тайфун Рагаса.

Согласно имеющейся на данный момент информации, супертайфун Рагаса спровоцировал сброс воды из озера, образовавшегося в верховьях реки Матайян, в результате чего был смыт мост, затоплен близлежащий город, и сотни людей оказались в ловушке.

«По состоянию на 7 утра среды число погибших составило 14, 18 получили ранения», – сообщил Ли Куаньтин, пресс-секретарь уезда Хуалянь. По данным пожарной службы острова, около 124 человек числятся пропавшими без вести.

«Это было похоже на извержение вулкана... вода с грязью хлынула прямо на первый этаж моего дома», – рассказал агентству AFP 55-летний представитель местного сообщества Сю Чэнсюн.

«Все было как в фильме-катастрофе», – говорит 31-летний местный житель Йен Шау.

Он рассказал, что за час до прорыва плотины многие люди ходили по магазинам. «За считанные минуты вода поднялась выше первого этажа», – сказал он. Более 7600 человек были эвакуированы по всему острову.

