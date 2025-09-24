На Амуре подросток погиб от удара током на ЛЭП

В Амурской области 16-летний подросток погиб, получив удар током на опоре линии электропередачи. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в селе Москвитино Свободненского района. На остановке «Школьная» по улице Советской юноша забрался на опору линии высоковольтной электропередачи, где получил удар электрическим током. От полученных травм юноша скончался на месте.

Правоохранители проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты мероприятий поставлены на контроль в прокуратуре.

Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Благовещенск, Зоя Осколкова

