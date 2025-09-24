российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 13:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане с помощью дрона нашли пропавшего двухлетнего мальчика

В Дагестане удалось найти маленького ребенка, который потерялся несколько дней назад. Жизни малыша ничего не угрожает.

Двухлетний мальчик ушел с фермы в горной местности. Вокруг нет населенных пунктов, только леса, овраги и реки.

Ребенка искали местные жители, а также подключились люди из соседних сел и волонтеры. К поискам привлекли кинолога и оператора дрона с тепловизором.

Именно с помощью беспилотника удалось обнаружить малыша, который спал в овраге почти в километре от дома. Мальчика передали медикам на обследование.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,