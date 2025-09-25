В Иркутской области школьник ранил одноклассника ножом во время урока

В школе города Зима Иркутской области 14-летний учащийся напал с ножом на одноклассника. Школьник получил ранение и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный полицейский главк.
Инцидент произошел утром 25 сентября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта между подростками. По предварительным данным, во время урока один из них ранил второго раскладным ножом. Пострадавшего доставили в больницу.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Иркутск, Наталья Петрова
