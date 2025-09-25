Российского айтишника арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии сотрудника IT-компании за передачу украинской разведке данных о критически важной инфраструктуре региона. Мужчине вменяют государственную измену. Он арестован.

По информации ФСБ, 39-летний айтишник инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора за деньги собирал и передавал через мессенджер Telegram сведения о местах расположения в регионе объектов критически важной инфраструктуры.

Также фигурант передал украинской стороне данные о сотруднике МВД по республике Мордовия «с целью дальнейшей организации в отношении него заказного убийства», отметили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время идут следственные действия для подтверждения причастности арестованного к другим преступлениям.

Москва, Наталья Петрова

