В Приморье в багажнике машины нашли расчлененного тигра

В Приморье сотрудники ДПС обнаружили в багажнике автомобиля расчлененного тигра.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, патруль ГАИ остановил машину 24 сентября на автодороге «Раздольное – Хасан». В ходе осмотра багажника в нем были обнаружены части тела тигра, занесённого в Красную книгу РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ – за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и их частей. Прокуратура Приморья взяла ход расследования под контроль.

Как рассказал ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, судя по останкам, преступление было совершено относительно недавно.

Следственные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц. За уничтожение редких и охраняемых видов животных законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Владивосток, Елена Васильева

