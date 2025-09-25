Ужесточена ответственность для иноагентов, нарушающих закон

Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ может наступить уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ, либо при наличии судимости за аналогичное преступление. Ранее уголовное дело возбуждалось только после двух таких правонарушений, совершенных в течение одного года. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Москва, Елена Васильева

