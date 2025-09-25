Житель Кузбасса вскрыл шахту ядерной ракеты, чтобы продать металлолом

В Кузбассе задержали копателя, который вскрыл ликвидированную 30 лет назад шахту ядерной ракеты, чтобы добыть металлолом. Об этом сообщили в Мариинском городском суде Кемеровской области.
Нарушителя обнаружили при патрулировании лесов на территории одного из лесничеств Сибирского федерального округа. 35-летний экскаваторщик из Мариинска и его напарник раскопали шахту ядерной ракеты, которая принадлежала Министерству обороны РФ, и была закрыта 30 лет назад.
От действий злоумышленников оказались повреждены около двух тысяч квадратных метров почвенного слоя леса, а также уничтожены несколько деревьев.
Мужчину оштрафовали на 40 тыс. рублей за использование лесных участков без специального разрешения. Нанесенный ущерб составил около 3,5 млн рублей.
«В связи с тем, что добровольного возмещения причиненного ущерба не последовало, руководство региональной лесоохраны обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием взыскать с кузбассовца всю сумму ущерба», – говорится в сообщении.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»