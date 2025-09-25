В Новороссийске поступило 121 обращение о повреждении жилья после атаки БПЛА

Жители Новороссийска направили 121 обращение о повреждении жилья в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов днем 24 сентября, когда двое человек погибли и 11 получили травмы. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

На протяжении всего дня в городе проводят оценку ущерба и формируют списки для выплат компенсаций. Рабочие группы уже осмотрели 98 квартир, уточнил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Экспертная комиссия обследовала несущие конструкции, фасады и кровли семи многоквартирных домов. По предварительной информации, во всех зданиях нет снижения прочности конструкций, отсутствует вероятность их внезапного обрушения. Имеются повреждения стеклопакетов, фасадов, внутренней отделки и перегородок.

