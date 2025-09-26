В Нидерландах двух подростков задержали по подозрению в шпионаже на Россию

Полиция арестовала двух 17-летних голландских юношей по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила в пятницу газета De Telegraaf.

По словам отца одного из мальчиков, его сына завербовал в Telegram пророссийский хакер.

В августе этого года молодой человек, как сообщает газета, якобы обошел офисы Европола, Евроюста и посольства Канады в Гааге, имея при себе так называемый «анализатор Wi-Fi» – устройство, отслеживающее близлежащие сети и перехватывающее данные.

Информации об успешности шпионажа не приводится.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

