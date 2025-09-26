В Башкирии перевернулся школьный автобус

В Башкирии попал в аварию школьный автобус. В результате пострадал девятиклассник. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Автобус перевозил детей из лицея-интерната в Давлеканово по населенным пунктам района. В салоне в момент происшествия находились помимо водителя сопровождающий и трое девятиклассников.
«По предварительным данным, 59-летний местный житель, управляя школьным автобусом ПАЗ, не справился с управлением и допустил съезд транспорта с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы», – говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»