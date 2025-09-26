российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 15:46 мск

В Башкирии перевернулся школьный автобус

Фото Госавтоинспекции Башкортостана

В Башкирии попал в аварию школьный автобус. В результате пострадал девятиклассник. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автобус перевозил детей из лицея-интерната в Давлеканово по населенным пунктам района. В салоне в момент происшествия находились помимо водителя сопровождающий и трое девятиклассников.

«По предварительным данным, 59-летний местный житель, управляя школьным автобусом ПАЗ, не справился с управлением и допустил съезд транспорта с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы», – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,