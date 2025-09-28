В Удмуртии иномарка врезалась в фуру – погибли три человека

В Удмуртии в ДТП с участием легковушки и фуры погибли три человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла около 5:20 на федеральной трассе в Можгинском районе. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Chery Arrizo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира – женщина 30 лет и мужчина 20 лет – погибли на месте происшествия. Тело одного из погибших вытащили из-за сильно поврежденного автомобиля пожарные-спасатели, сообщили в региональном МЧС.

От иномарки после столкновения с фурой осталась груда металла, фото Госавтоинспеция Удмуртии

На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ижевск, Наталья Петрова

