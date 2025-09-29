Двое детей травмированы в ДТП со школьным автобусом под Калининградом

Двое детей пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в Калининградской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомстве, 29 сентября около 7:43 около поселка Лесное Неманского района школьный автобус съехал с дороги и врезался в дерево.
«В результате ДТП травмы получили двое несовершеннолетних», – говорится в сообщении.
На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Прокуратура Калининградской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП со школьным автобусом и даст оценку исполнения федерального законодательства. По данным надзорного ведомства, в автобусе находились пять детей.
Калининград, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»