Бывший студент устроил резню в техникуме в Архангельске

Подросток напал с ножом на учителей и студентов в техникуме Архангельска. В результате ранения получили три человека. Возбуждено уголовное дело.

Вооруженный ножом и в маске юноша ворвался в одну из аудиторий и ударил преподавателя. За пострадавшую вступилась соцпедагог и также получила ранение. Кроме того, пострадал один из учащихся.

Нападавшего задержали другие студенты и передали прибывшим на место правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, мальчик ранее учился в этом учреждении, но был отчислен. Предположительно, мотивом нападения стала месть.

Архангельск, Зоя Осколкова

