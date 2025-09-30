Наркомафия в прямом эфире пытала и убила двух молодых женщин и девочку-подростка

Большой скандал в аргентине: пытки и убийство двух молодых женщин и девочки-подростка, транслировавшиеся в прямом эфире в социальных сетях для десятков зрителей, вызвали шок и спровоцировали протесты по всей стране.

Тысячи людей вышли на улицы в эти выходные, чтобы потребовать справедливости для трех жертв – кузин Морены Верри и Бренды дель Кастильо, обеим по 20 лет, и Лары Гутьеррес, 15 лет, – чьи тела были найдены захороненными в пригороде Буэнос-Айреса в среду, сообщает CNN.

Следователи полагают, что они были убиты пятью днями ранее после конфликта с наркоторговцами. По словам министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо, их пытки и убийство транслировались в прямом эфире в закрытой группе в социальных сетях, где их увидели около 45 человек.

Губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кичиллоф заявил в понедельник, что шесть человек были взяты под стражу, назвав это дело «наркофемицидом». Он добавил, что следователи продолжают поиски ещё шести подозреваемых.

Власти полагают, что женщин заманили в дом в Флоренсио Варела примерно в 25 километрах к югу от столицы Аргентины – жертвы полагали, что идут на вечеринку, но их обвинили в краже наркотиков.

На кадрах их убийства слышен голос, по-видимому, члена банды, который говорит: «Вот что случается с каждым, кто крадет у меня наркотики».

Алонсо заявил, что, возможно, жертвы ранее сталкивались с бандой наркоторговцев, и убийства были совершены из мести, но добавил, что полиция все еще пытается установить подробности этого жуткого происшествия.

Выступая в среду перед представителями СМИ, матери трех женщин потребовали справедливости.

«Я хочу, чтобы их всех посадили за решётку, – со слезами сказала мать Бренды, Паула. – Они отобрали у меня мою дочь. Моя дочь была хорошей девочкой. И ни одна из этих трёх девочек не заслуживала такого конца».

