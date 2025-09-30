В Афганистане Талибан полностью отключил интернет

Во вторник в Афганистане произошло масштабное отключение интернета – Талибан сделал это в рамках борьбы с «аморальной деятельностью».

Без связи осталось 43 млн человек. Афганцы, проживающие за рубежом, сообщили CNN, что не смогли связаться с членами своих семей внутри страны, а во вторник утром данные о полетах показали, что несколько прибывающих рейсов в Кабул были отменены.

Базирующийся в Кабуле телеканал Tolo News TV сообщил, что закрытие канала серьёзно повлияло на его работу. Международные информационные агентства Associated Press и Agence France-Presse заявили, что не смогли связаться со своими бюро в столице Кабуле.

Причины отключения и масштабы сбоев пока неясны. Попытки CNN связаться с представителями Талибана через мессенджер для получения комментариев не увенчались успехом, и официального заявления от группировки пока не поступало.

Ранее в этом месяце представители Талибана предупредили, что отключат доступ в Интернет по всей стране «для предотвращения аморальных действий».

«В стране будет создана альтернативная система для удовлетворения основных потребностей», – заявил губернатор северной провинции Балх Хаджи Заид. Он не уточнил, что подразумевается под «аморальными действиями».

Заид сказал, что приказ отключить интернет исходил от Мавлави Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера Талибана.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

