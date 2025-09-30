В Мордовии задержали подростка за диверсии на железной дороге

В Мордовии задержали юношу за поджоги на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественный связей ФСБ.

Подозреваемый 2007 года рождения связался с представителем военной разведки Украины в мессенджере и за денежное вознаграждение согласился поджечь релейные шкафы, расположенные вблизи железнодорожных путей в Мордовии.

Кроме того, для совершения преступлений он привлекал несовершеннолетних знакомых. Поджоги фиксировали на камеру телефона и отправляли для подтверждения украинским кураторам.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)», – говорится в сообщении.

Юноше грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Саранск, Зоя Осколкова

