В Башкирии пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана

В Башкирии на стройке рухнул башенный кран. В результате пострадали пять человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент случился на стройплощадке в поселке Миловка Уфимского района. Во время сборки башенного крана произошло падение конструкции.
Травмы получили пятеро рабочих, двое из них находились в кабине крана, трое – стояли рядом. Всех пострадавших госпитализировали, трое, по словам врачей, в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Уфа, Зоя Осколкова
