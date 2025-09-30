В Башкирии пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана

В Башкирии на стройке рухнул башенный кран. В результате пострадали пять человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент случился на стройплощадке в поселке Миловка Уфимского района. Во время сборки башенного крана произошло падение конструкции.

Травмы получили пятеро рабочих, двое из них находились в кабине крана, трое – стояли рядом. Всех пострадавших госпитализировали, трое, по словам врачей, в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Уфа, Зоя Осколкова

