На Филиппинах после землетрясения погибло 60 человек

Во вторник, 30 сентября, на Филиппинском архипелаге произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9 по шкале Рихтера, в результате которого, по данным экстренных служб, погибло 60 человек.

В среду, 1 октября, экстренные службы сообщили о числе погибших «до 60 человек» в результате затопления пострадавших в результате мощного землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинском архипелаге, который все еще восстанавливается после разрушительных штормов последних дней.

«Мы получаем всё больше сообщений о жертвах, – сообщил журналистам в Маниле заместитель главы Управления гражданской обороны Рафаэлито Алехандро. – Мы получили сообщения о том, что в результате землетрясения, произошедшего на архипелаге во вторник вечером, погибло до 60 человек».

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения был обнаружен в море недалеко от острова Себу в центре архипелага во вторник в 21:59 по местному времени.

Землетрясения на Филиппинах происходят практически ежедневно, которые расположены на Тихоокеанском огненном кольце – дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается от Японии до Юго-Восточной Азии и через Тихоокеанский бассейн.

Во вторник вечером в Индонезии произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,0 по шкале Рихтера. Эпицентр находился примерно в 150 километрах к востоку от Сурабаи, второго по величине города страны, на глубине 13,9 километра, сообщает Геологическая служба США. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило о повреждениях нескольких домов.

