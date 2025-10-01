ФСБ провела спецоперацию: целью стали три сотни человек в разных регионах России

Большую спецоперацию провела ФСБ и Росгвардия в 75 регионах России. Целью ее стали 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. Некоторых задержали, с другими провели предупредительно-профилактические беседы на тему недопущения распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде.

Как сообщили «Новому Дню» в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

В адресах их проживания были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.

Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера «Telegram», распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций.

В настоящее время в отношении 9 лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК России.

Приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет- воздействие модераторов деструктивных идеологий.

Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube