В Индонезии под руинами школы ищут 59 человек

В Индонезии на востоке острова Ява продолжается спасательная операция – в понедельник там рухнула местная исламская школа. Сообщается, что, предположительно, столбы фундамента не выдержали веса литых конструкций. Предположительно, под завалами находятся 59 человек. Они объявлены пропавшими без вести.

«Мы использовали высокотехнологичное оборудование, такое как тепловые беспилотники, и с научной точки зрения не обнаружили никаких признаков жизни», – сказал Сухарьянто, директор Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, во время пресс-конференции на месте катастрофы в Сидоарджо.

В среду из руин исламской школы были извлечены пятеро выживших и два тела. Начато расследование причин аварии. По словам экспертов, предварительные результаты указывают на наличие проблем с конструкцией и несоответствие здания строительным нормам.

Москва, Елена Васильева

