В Дагестане тренер по борьбе забил до смерти сына возлюбленной и закопал тело

В Дагестане 49-летний тренер по вольной борьбе вместе с сыном до смерти забили 19-летнего знакомого и закопали тело. Возбуждено уголовное дело.

У подозреваемого в убийстве были романтические отношения с матерью юноши. Молодой человек это не одобрял и конфликтовал с мужчиной.

1 октября он в очередной раз приехал в дом к возлюбленному матери и выразил недовольство, произошел конфликт, который перерос в драку. В ссоре принимал участие сын тренера. Они с отцом скрутили юношу и вывезли на карьер, где продолжили избиение.

От полученных травм молодой человек скончался. Его тело закопали. Позже труп нашли местные жители и обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемые задержаны.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube