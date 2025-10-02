В Дагестане при стрельбе у школы пострадали три человека

В Дагестане в ходе конфликта со стрельбой пострадали три человека. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел около одного из учебных учреждений в селе Унцукуль. Ссора между жителями переросла в перестрелку из травматического оружия.

В результате пострадали три человека, они госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению всех участников конфликта», – добавили в ведомстве.

Махачкала, Зоя Осколкова

