3 октября 2025

Школу эвакуировали в Херсонской области после обнаружения самодельной бомбы

В городе Таврийске Каховского округа Херсонской области во дворе школы обнаружили пакет с самодельной бомбой. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Пакет с самодельной бомбой нашли во дворе школы в Таврийске Херсонской области. Никто не пострадал: всех эвакуировали, а специалисты обезвредили СВУ», – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов отметил, что не следует подходить к странным предметам, обнаруженным на улице, в этих случаях следует сразу же вызывать МЧС.

Геническ, Наталья Петрова

