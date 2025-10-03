Крымчанина задержали за передачу Киеву сведений о комплексах С-300

ФСБ задержала 53-летнего жителя Крыма, завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины для сбора информации о военных объектах на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов. Об этом сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный, гражданин России, направил украинской спецслужбе через WhatsApp фотографии и видео позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории Крыма с указанием их координат.

Кроме того, фигурант по заданию куратора он изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. При задержании у него изъяли более 1 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для общения с куратором.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. З ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

На видео допроса, распространенном ФСБ, фигурант дал признательные показания и сознался в работе на спецслужбы Украины с 2022 года, заявив, что он «с 2014 года был не доволен тем, что случилось». Также он сознался в участии в подготовке террористических актов.

Москва, Наталья Петрова

